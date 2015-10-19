Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات 12 ديسمبر: قرار معدل يتضمن تحديد إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: قرار معدل يتضمن تحديد إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

الجزائر - قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص  بتحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.

واوضح بيان للسلطة يوم الاثنين ان الامر  يتعلق ب"القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق ل 18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها".

وفي هذا الاطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه "يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي". ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار "الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض".

أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه "يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية.

إقرأ أيضا:   رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات

كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح".

وتنص المادة 4 مكرر 1  على أنه "يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار"، في حين تنص المادة 9  مكرر على أنه "يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية".

             

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 09:21
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: قرار معدل يتضمن تحديد إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.15

المهرجان ال11 للموسيقى السمفونية بالجزائر العاصمة: عروض من كوريا الجنوبية وايطاليا وتركيا…

19.10.15

رئاسيات 12 ديسمبر: قرار معدل يتضمن تحديد إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

19.10.15

سيدي بلعباس: انتحار الشرطي الذي قتل أربعة أشخاص

19.10.15

عقوبات إتجاه فريق إتحاد الجزائر: الإدارة تقدم طعنا لدى الهيئة المعنية

19.10.14

القضاء على إرهابي بولاية تيسمسيلت

19.10.14

صناعة عسكرية: أبواب مفتوحة بالجزائر العاصمة على مركبات من انتاج وطني 

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

الجيدو/ البطولة العالمية أواسط: 10 مصارعين يمثلون الجزائر في موعد مراكش

19.10.14

شعبة تربية الابل: الحكومة عازمة على توفير الدعم و المرافقة اللازمة للمربين

19.10.14

الانتخابات التونسية: فوز قيس سعيد في الدور الثاني

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية

19.10.14

كرة القدم/الجزائر-كولومبيا: "الخضر" أمام منافس عنيد