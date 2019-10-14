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 رئاسيات : قرار معدل يتضمن تحديد اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
 رئاسيات : قرار معدل يتضمن تحديد اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

الجزائر - قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص  بتحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.

واوضح بيان للسلطة اليوم الاثنين ان الامر  يتعلق ب"القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ  في 18 محرم 1441 المرافق ل 18 سبتمبر 2019  المتضمن تحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها".

وفي هذا الاطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه "يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي". ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار "الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض".

أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه "يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية.

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كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح".

وتنص المادة 4 مكرر 1  على أنه "يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار"، في حين تنص المادة 9  مكرر على أنه "يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية".

             

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 20:06
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 رئاسيات : قرار معدل يتضمن تحديد اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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