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السيد بن صالح يهنئ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
السيد بن صالح يهنئ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

الجزائر- أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، هنأه فيها على فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا له عزمه "الثابت" على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح ، أجرى اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، مكالمة هاتفية مع السيد قيس سعيد، الرئيس المنتخب للجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بتفوقه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية، معتبرا هذه التزكية الواسعة التي منحه إياها الشعب التونسي الشقيق دليل قاطع على النضج الذي أبان عنه و إدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الوطني التاريخي".

كما أكد رئيس الدولة للسيد قيس سعيد --يضيف البيان-- عن "عزمه الثابت لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين الجزائر وتونس، بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويحقق مصالحهما المشتركة، معربا له بهذه المناسبة السعيدة بكل الشكر والتقدير على ما أبداه من مشاعر طيبة وعبارات الود والإخاء تجاه الجزائر وشعبها، مؤكدا أنه يشاطره نفس المشاعر تجاه الجارة الشقيقة تونس وشعبها، اتساقا مع ما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية تاريخية متجذرة ونضال مشترك".

 

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 19:18
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السيد بن صالح يهنئ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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