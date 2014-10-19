رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات -

الجزائر-فرنسا: جعل أرشيف حرب الجزائر في متناول الجميع -

شعبة تربية الابل: الحكومة عازمة على توفير الدعم و المرافقة اللازمة للمربين -

الانتخابات الرئاسية في تونس: فوز قيس سعيد بـ 72.71 بالمائة من الأصوات -

أمطار رعدية غدا الثلاثاء في عدة ولايات بشرق الوطن -

بوقدوم يتحادث مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية -

ميلة: حجز أكثر من 100 قطعة نقدية أثرية وتوقيف الشخص الذي كانت بحوزته -

الاقتصاد التدويري: تقديم خارطة طريق قريبا للحكومة -

مناقشة مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية على مستوى الحكومة قريبا -

فلاحة: الجزائر لن تستورد القمح الصلب و الشعير هذا العام -

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 -

قانون المحروقات: ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة وليس هناك أي تخوف -

السيد بن مسعود يشارك بتونس في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب -

ملتقى دولي للتنمية المستدامة لمعالجة المياه والبيئة: استغلال المياه المعالجة ضرورة ملحة -

مشروع القانون حول المحروقات: إطار قانوني لصالح الاستثمار -

ميترو الانفاق بالعاصمة: إقتناء آلة حفر عملاقة لإستكمال أشغال توسعة الخطوط -

رسو باخرة سياحية على متنها أزيد من 600 سائح أجنبي بميناء وهران -

الجامعة الجزائرية تسير نحو استجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي -

دعوة إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بالتعاون البرلماني بين دول منظمة التعاون الإسلامي -