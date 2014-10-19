Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات

 الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل.

وأوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن "توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية".

كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.

إقرأ أيضا:     رئاسيات 12 ديسمبر: الإنتخابات المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة 

ولضمان "الحياد التام" للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية".

كما قررت ذات الهيئة "منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة عن اتخاذها "كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب الى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.14

الرابطة تُرسّم خسارة الاتحاد وتخصم ثلاث نقاط من رصيده

19.10.14

رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات

19.10.14

الجزائر-فرنسا: جعل أرشيف حرب الجزائر "في متناول الجميع"

19.10.14

شعبة تربية الابل: الحكومة عازمة على توفير الدعم و المرافقة اللازمة للمربين

19.10.14

الانتخابات الرئاسية في تونس: فوز قيس سعيد بـ 72.71 بالمائة من الأصوات

19.10.14

أمطار رعدية غدا الثلاثاء في عدة ولايات بشرق الوطن

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة