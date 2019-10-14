السيد شنين يتحادث ببلغراد مع رئيس البرلمان العربي ورئيسة البرلمان الأوغندي

الجزائر - تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الاثنين ببلغراد (صربيا)، مع كل من رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، ورئيسة البرلمان الأوغندي، السيدة ريبيكا كاداجا، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جمع السيد شنين برئيس البرلمان العربي على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، تناول جملة من القضايا الراهنة وفي مقدمتها "التحديات التي تواجه أمن العالم العربي وما تشهده المنطقة من تصعيد"، واتفق الطرفان على "ضرورة دعوة البرلمانات العربية للعمل من أجل التوصل إلى رؤية برلمانية موحدة وملتزمة بالقانون الدولي".

وفي سياق متصل، التقى السيد شنين رئيسة البرلمان الأوغندي، حيث استعرضا سويا الرهانات التي تواجه القارة الإفريقية وبحثا "سبل تنسيق المواقف إزاء القضايا الهامة واتفقا على دعم الجهود الرامية الى تذليل العقبات المنتصبة أمام تطور البلدان الإفريقية على كل المستويات".