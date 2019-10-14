بوقدوم يتحادث مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية

الجزائر- تحادث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية, فرناندو فالانثويلا مارثو, الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وقد توسعت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الخارجية لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وتشكل زيارة السيد فالانثويلا لمدة يومين التي تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر واسبانيا, فرصة "لتقييم تطبيق نتائج وقرارات الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري الاسباني المنعقد بالجزائر العاصمة في 03 أكتوبر 2018, و بحث الاستحقاقات الثنائية القادمة, لا سيما الاجتماع الثامن رفيع المستوى المزمع عقده بمدريد في 2020, وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك, وبخاصة الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط وكذا المسائل الخاصة بالهجرة ومكافحة الارهاب".

وسيتطرق البلدان خلال محادثاتهما إلى العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي وكذا التعاون في اطار الاتحاد من أجل المتوسط.