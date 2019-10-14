السيد بن مسعود يشارك بتونس في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب 

الجزائر- يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري بتونس، في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك لوزراء السياحة والثقافة للدول العربية، حسب ما أعلنه اليوم الاثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن مشاركة السيد بن مسعود تأتي في إطار "تعزيز حضور الجزائر في مختلف لجان ومجالس جامعة الدول العربية وتجسيدا لعضويتها في فريق عمل مبادرة السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية".

ويناقش المشاركون في هذه الاجتماع "العديد من القضايا التي تهم قطاع السياحة والثقافة في العالم العربي بداية بتقييم قرارات الاجتماع الأول الذي انعقد السنة الفارطة والذي انبثقت عنه العديد من القرارات والمقترحات الهامة".

وسيتم ايضا "بحث سبل تنمية مساهمات قطاعي السياحة والثقافة في دعم الاقتصاد على مستوى الدول العربية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مجال التراث الثقافي المشترك والعمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالات التعليم والتكوين وتطوير الموارد البشرية".

كما سيتدارس المشاركون --حسب ذات البيان-- "موضوع التسويق للموروث السياحي والثقافي على الصعيد العربي ومتابعة مختلف التنظيمات والتشريعات بالإضافة إلى وضع استراتيجيات عمل جديدة لتعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة الثقافية العربية ودمجها مع برامج السياحة المستدامة".

وستكون للوزير --يضيف نفس المصدر-- "فرصة لعقد بعض اللقاءات الثنائية مع نظرائه من مختلف الدول العربية الأعضاء في المبادرة وفي لجنة السياحة لجامعة الدول العربية، حيث سيقوم بعرض تجربة الجزائر في مجال ترقية قطاع السياحة الثقافية وبحث سبل تعاون جديدة مع مختلف الأشقاء في الدول العربية".