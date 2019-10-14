دعوة إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بالتعاون البرلماني بين دول منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر - دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين أمس الأحد ببلغراد إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بالتعاون البرلماني بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأكد ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني تطرق في تدخله بمناسبة مشاركته في أشغال المجموعة البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي انعقدت ضمن فعاليات المؤتمر 141 للاتحاد البرلماني الدولي إلى المستجدات التي تشهدها الساحة الإسلامية مبرزا "أهمية توحيد الرؤى إزاء مختلف التحديات"، كما دعا إلى "بذل مزيد من الجهود للرقي بالتعاون البرلماني بين دول الأعضاء في المنظمة".

أما على صعيد اللقاءات مع النظراء، فقد تباحث رئيس المجلس مع نظيره التركي السيد الكبير مصطفى شنطوب، حول واقع العلاقات بين الجزائر وتركيا. وقد أتيحت الفرصة للمسؤولين لتقييم مستوى التعاون واستعراض ما حققه من نتائج على عدة مستويات لاسيما الاقتصادية منها.

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ولدى تناول المستجدات التي تعرفها الساحتان العربية والإسلامية، جدد السيد شنين التذكير بمقاربة "الجزائر لحل الأزمات" مؤكدا تمسكها ب"احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."

وفي سانحة أخرى، التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني مع نظيره للجبل الأسود السيد إيفان براجوفيتش حيث تطرقا الطرفان إلى إمكانية إرساء اسس تعاون أكثر متانة على المستوى البرلماني.

كما شكل لقاء السيد شنين مع نائب رئيس البرلمان السينغالي السيد حمادي قاديقا مناسبة لبحث إمكانية تطوير التعاون الثنائي، كما أتاحت هذه السانحة المجال لبحث عدد من القضايا التي تهم القارة.