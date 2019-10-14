الجزائر/فيتنام : بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين

الجزائر - أجرى رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مباحثات مع سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية فام كوك ترو الذي ادى له زيارة وداع على اثر انتهاء مهامه بالجزائر تم خلالها استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.

وأوضح بيان من مجلس الامة انه تم خلال هذا اللقاء بين الجانبين "استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها،على المستوى الثنائي و في المحافل الدولية عبر تكتيف تبادل الدعم بين الجانبين حول القضايا والمسائل ذات الإهتمام المشترك".

كما شكلت المقابلة يضيف ذات البيان "سانحة لتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتعزيز و توطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين ".

من جانبه استعرض السفير الفيتنامي في حديثه "جوانب تتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي، مثمنا التجاوب والدعم الذي لقيه من السلطات الجزائرية على جميع الأصعدة خلال مقامه في البلاد ".

بالمناسبة كان هذا اللقاء "سانحة للتطرق إلى العلاقات الديبلوماسية التاريخية المتينة بين البلدين"، حيث ألح رئيس مجلس الأمة بالنيابة على" ضرورة العمل أكثر للدفع بالعلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي إلى مستوى الروابط التاريخية والسياسية المتميزة والتي تعود إلى مرحلة النضال من أجل التحرر الشعبين الجزائري والفيتنامي"كما اكده نفس البيان.