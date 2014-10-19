توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة وبسكرة وتمنراست

الجزائر - أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس الأحد، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وبسكرة وتمنراست، حسب بيان أصدرته وزارة الفاع الوطني اليوم الاثنين.

وجاء في البيان: " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 أكتوبر 2019، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من باتنة/ن.ع.5، بسكرة/ن.ع.4 وتمنراست/ن.ع.6".

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بغليزان، و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ، تاجر (01) مخدرات بحوزته (12) كيلوغراما من الكيف المعالج--حسب ذات المصدر-- الذي اضاف أن حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني ضبطت من جهة أخرى (5306) قرص مهلوس و(2730) وحدة من مختلف المشروبات و(7500) علبة سجائر و(2500) خرطوشة بكل من عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية و بتبسة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

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وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي من جهتها وخلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (68) شخصا وحجزت (114) مولد كهربائي و(98) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن وسبعة (07) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب و(600) غرام من مادة الديناميت ومعدات للتفجير، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين قزام تسعة (09) أطنان من المواد الغذائية و(1،9) طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب بالإضافة إلى (16) مركبة رباعية الدفع.

وأشار بيان الوزارة ايضا الى أن وحدة لحرس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية أنقذت، (24) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق، فيما أحبطت وحدة أخرى محاولات هجرة غير شرعية لـ (09) أشخاص آخرين بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة ، كما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية).