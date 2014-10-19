Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة وبسكرة وتمنراست

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة وبسكرة وتمنراست

الجزائر - أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس الأحد، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من باتنة وبسكرة وتمنراست، حسب بيان أصدرته وزارة الفاع الوطني اليوم الاثنين.

وجاء في البيان: " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي،  يوم 13 أكتوبر 2019،  ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية،  وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من باتنة/ن.ع.5، بسكرة/ن.ع.4 وتمنراست/ن.ع.6".

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بغليزان، و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ، تاجر (01) مخدرات بحوزته (12) كيلوغراما من الكيف المعالج--حسب ذات المصدر-- الذي اضاف أن حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني ضبطت من جهة أخرى (5306) قرص مهلوس و(2730) وحدة من مختلف المشروبات و(7500) علبة سجائر و(2500) خرطوشة بكل من عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية و بتبسة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

إقرأ أيضا : توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي من جهتها وخلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (68) شخصا وحجزت (114) مولد كهربائي و(98) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن وسبعة (07) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب و(600) غرام من مادة الديناميت ومعدات للتفجير، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين قزام تسعة (09) أطنان من المواد الغذائية و(1،9) طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب بالإضافة إلى (16) مركبة رباعية الدفع.

وأشار بيان الوزارة ايضا الى أن وحدة لحرس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية أنقذت، (24) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق، فيما أحبطت وحدة أخرى محاولات هجرة غير شرعية لـ (09) أشخاص آخرين بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة ، كما تم  توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية).

 

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة وبسكرة وتمنراست
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 12:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.14

الجامعة الجزائرية تسير نحو استجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي

19.10.14

شراع / اولمبياد2020: إجماع على تحسن المستوى الافريقي ونهاية هيمنة منتخبات شمال إفريقيا

19.10.14

البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو: انطلاق المنافسة بمشاركة 20 وفدا رياضيا 

19.10.14

دعوة إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بالتعاون البرلماني بين دول منظمة التعاون الإسلامي

19.10.14

الفريق قايد صالح في زيارة عمل الى قيادة القوات البحرية غدا الثلاثاء

19.10.14

بطولة افريقيا للمحليين 2020: توجيه الدعوة لـ 23 لاعبا استعدادا لمواجهة المغرب

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة