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مجلس الأمة يشارك ببلغراد في اجتماع حول دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 10:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
مجلس الأمة يشارك ببلغراد في اجتماع حول دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح

الجزائر - يشارك مجلس الأمة، غدا الثلاثاء ببلغراد (جمهورية صربيا)، في اجتماع يتناول دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم الاثنين، في بيان لها.

وينظم هذا الاجتماع الذي سيتمحور حول موضوع "دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح وبناء مجتمعات سلمية متطورة بطريقة مستدامة، في إطار برنامج  2030 "، من طرف المنتدى البرلماني حول الأسلحة الثقيلة وصغيرة الحجم، على هامش انعقاد الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي.

ويتضمن جدول هذا الاجتماع عدة مواضيع منها: "دور البرلمانيين في دعم النساء وترقية دورهن في إرساء الأمن والسلام" و "آليات مساعدة الشباب للقيام بدور فعال في عملية بناء السلام، وترقية دورهم في مجال التشريع" و كذا "دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح", يضيف المصدر ذاته.

للإشارة، سيكون مجلس الأمة ممثلا في الاجتماع المذكور بالعضو محمود قيساري.

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مجلس الأمة يشارك ببلغراد في اجتماع حول دور البرلمانيين في الوقاية من العنف المسلح
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 10:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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