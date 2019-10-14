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كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية في زيارة عمل للجزائر بداية من الاثنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 08:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- يُجري كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية، فرناندو فالانثويلا مارثو، بداية من يوم غد الاثنين، زيارة عمل للجزائر تدوم يومين، وتندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر واسبانيا، حسبما أشار إليه اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسيشرف على هذه المشاورات السياسية كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلادهان وكاتب الدولة الاسباني.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة ستشكل فرصة "لتقييم تطبيق نتائج وقرارات الاجتماع السابع (07) رفيع المستوى الجزائري الاسباني المنعقد بالجزائر العاصمة في 03 أكتوبر 2018، لدراسة الاستحقاقات الثنائية القادمة، لا سيما الاجتماع الثامن (08) رفيع المستوى المزمع اجراؤه بمدريد في 2020، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط وكذا المسائل الخاصة بالهجرة ومكافحة الارهاب".  

وأضاف ذات المصدر أن "النقاش بين الطرفين سيتناول العلاقات التي تجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي وكذا التعاون في اطار الاتحاد من أجل المتوسط".

وخلال زيارته، سيُستقبل كاتب الدولة الاسباني من قبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم.  

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كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية في زيارة عمل للجزائر بداية من الاثنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 08:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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