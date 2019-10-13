Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون الإجراءات الجزائية  لتعزيز محاربة الفساد

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 15:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون الإجراءات الجزائية  لتعزيز محاربة الفساد

 الجزائر - صادق مجلس الوزراء يوم الأحد خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام بقاسم زغماتي.

و يهدف هذا التعديل --حسب بيان لرئاسة الجمهورية-- الى "تعزيز" الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام.

وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك "تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية".

كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم "دون شرط التأهيل المسبق" من طرف النائب العام، كما "سيوسع من صلاحيات البحث والتحري" لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني، يضيف البيان.

وعند تدخله في هذا الموضوع، أكد رئيس الدولة على "ملائمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام".

كما شدد في نفس الشأن على "مسؤولية" السلطات القضائية المختصة في "السهر على الاحترام الصارم" للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى "تعزيز" مقومات دولة القانون و"حماية" المجتمع والحريات.

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 18:29
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون الإجراءات الجزائية  لتعزيز محاربة الفساد
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 15:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

توسيالي الجزائر: أول عملية تصدير لأنابيب النقل الكبرى نحو بلجيكا

19.10.13

قايد صالح يستعرض امام مجلس الوزراء مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

19.10.13

بدوي يستعرض أهم محاور نشاط الحكومة منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء

19.10.13

بيان اجتماع مجلس الوزراء (النص الكامل)

19.10.13

بن صالح يجدد حرص الدولة على الاستغلال العقلاني للموارد الوطنية والثروات الباطنية

19.10.13

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة