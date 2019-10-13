المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال البرلمان الافريقي

الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال البرلمان الافريقي الذي سيعقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بميدرند بجنوب افريقيا حول حقوق المرأة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن المشاركات في هذا المؤتمر ستناقش عدة موضوعات تتمثل في متناقشة استراتيجيات تعزيز حقوق المرأة مع الاشارة بشكل خاص الى "بروتوكول مابوتو وحالة اللاجئات والعائدات و النازحات داخليا" مع التركيز على محور "العنف ضد النساء والتحديات التي تواجه الادماج في التشريعات الوطنية والتنفيذ".

كما سيتم في هذا اللقاء مناقشة موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة" وكذا "تقييم الالتزامات العالمية و الاقليمية المتفق عليها بشأن المساواة بين الجنسين" اضافة الى "بحث دور البرلمانيين في وضع هياكل و آليات كفيلة برصد وتسريع التصديق على بروتوكولات الاتحاد الافريقي المخصصة لحقوق المرأة وبروتوكول مابوتو في الدول أعضاء الاتحاد الافريقي".

و أشار البيان الى أن المجلس سيكون ممثلا في هذا المؤتمر بالنائبين كريمة عدمان ونورة بوداود.