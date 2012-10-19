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رئاسيات 12 ديسمبر : الإنتخابات المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر : الإنتخابات المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة

تمنراست - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي اليوم السبت بتمنراست أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأوضح السيد شرفي خلال حفل تنصيب المندوبية الولائية للسلطة الذي جرى بفندق "بورنان" بعاصمة الأهقار بحضور ممثلي المجتمع المدني وأعيان المنطقة " أن الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة''، مشيرا الى أن مشروع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات "نابع من الإرادة الشعبية، وهدفه تنظيم انتخابات حرة تفضي إلى انتخاب رئيس كفؤ يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية ".

كما ذكر السيد شرفي أن إشرافه شخصيا على تنصيب المندوبية الولائية للسلطة بتمنراست يعود إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها و هياكلها لهذه المنطقة من الجنوب الكبير.

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وفي سياق حديثه عن ظروف استحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، أكد أن هذه الهيئة تتمتع ''باستقلالية تامة ''، وجاءت في ظروف خاصة تمر بها البلاد والتي هي في حاجة ماسة لتحمل الشعب لمسؤولياته، كما أن اختيار مندوبي السلطة – مثلما أضاف السيد شرفي - تم بعد التشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المدني .

ويترأس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتمنراست السيد بادي لخضر وهو إطار بالصندوق الوطني للتقاعد رفقة أربعة أعضاء مساعدين.

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رئاسيات 12 ديسمبر : الإنتخابات المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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