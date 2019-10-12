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وفاة المجاهد عمار العقون

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - توفي اليوم السبت بباتنة المجاهد عمار العقون عن عمر يناهز 94 سنة، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.  

الفقيد و هو من مواليد أريس ولاية باتنة تشبع بالقيم الوطنية من خلال نضاله السياسي في الحركة الوطنية، أنخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1947 لينتقل بعدها من النضال السياسي للعمل العسكري، فكان من الرعيل الاول الذي ألتحق بصفوف جيش التحرير الوطني أول نوفمبر 1954 .

لقد أظهر المرحوم كفاءة في النضال والجهاد حيث تقلد مسؤولية قائد ناحية اريس و شارك في عدة معارك منها معركة افري لبلح بقيادة الشهيد مصطفى بن بولعيد. كما كان احد المسؤولين عن مركز التكوين بتونس رفقة صالح قوجيل (الرئيس الحالي لمجلس الامة بالنيابة) الى ان ألقي عليه القبض ليعتقل مع اعضاء الولاية بتونس الى غاية الاستقلال.

وتقلد الفقيد عقب الاستقلال مهمة الامين الولائي لمنظمة المجاهدين بباتنة لغاية تقاعده حيث بقي مخلصا لرسالة الشهداء.

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير المجاهدين الطيب زيتوني الى اسرة الفقيد ورفقائه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد اليوم السبت بعد صلاة العصر بمقبرة بوزوران بولاية باتنة.

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وفاة المجاهد عمار العقون
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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