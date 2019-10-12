توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أكتوبر 2019، بخنشلة/ن.ع.5 عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".
وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتقرت/ن.ع.4، تاجر (01) مخدرات بحوزته (124.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5 أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا (20.3) كيلوغرام من نفس المادة".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 ستة (06) أشخاص وحجزت مولدا (01) كهربائيا ومطرقة (01) ضاغطة بالإضافة إلى (1100) لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين تم حجز(4248) وحدة من الألعاب النارية بورقلة/ن.ع.4".
من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود بتبسة/ن.ع.5 مهاجرين (02)غير شرعيين بحوزتهم (480) قرص مهلوس، كما تم ضبط (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان/ن.ع.2 والأغواط/ن.ع.4".