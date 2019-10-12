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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بخنشلة، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أكتوبر 2019، بخنشلة/ن.ع.5 عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".

وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني  بتقرت/ن.ع.4، تاجر (01) مخدرات بحوزته (124.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5 أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا (20.3) كيلوغرام من نفس المادة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 ستة (06) أشخاص وحجزت مولدا (01) كهربائيا ومطرقة (01) ضاغطة بالإضافة إلى (1100) لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين تم حجز(4248) وحدة من الألعاب النارية بورقلة/ن.ع.4".

من جهة أخرى، "أوقف حرس الحدود بتبسة/ن.ع.5 مهاجرين (02)غير شرعيين بحوزتهم (480) قرص مهلوس، كما تم ضبط (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان/ن.ع.2 والأغواط/ن.ع.4".

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 14:43
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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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