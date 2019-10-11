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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وخنشلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 14:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وخنشلة

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ، أمس الخميس بكل من تيسمسيلت وخنشلة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 10 أكتوبر 2019، بكل من تيسمسيلت/الناحية العسكرية 2 وخنشلة/ن.ع.5 ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بمنطقة بوسير بوادي الناموس قرب بلدية بني ونيف بولاية بشار/ن.ع.3، "تاجر (01) مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بتسعة (09) قناطير و24 كيلوغرام، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان/ن.ع.2، عنابة وبجاية/ن.ع.5 أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا 140 كيلوغرام من نفس المادة".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتسبة/ن.ع.5 والوادي/ن.ع.4 "محاولات تهريب 3779 لتر من الوقود، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 1000 خرطوشة بميلة/ن.ع.5. كما أوقف حرس السواحل بالطارف/ن.ع.5، ثلاثة (03) غطاسين بدون رخصة وحجزوا قارب تقليدي الصنع ومعدات غطس وصيد بحري"، يضيف ذات المصدر .

           

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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وخنشلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 14:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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