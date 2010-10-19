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انتخابات : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقرر المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من 12 الى 17 اكتوبر

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
انتخابات : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقرر المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من 12 الى 17 اكتوبر

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, عن فتح "المراجعة الدورية" للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري, في خطوة تأتي "استجابة للطلب الملح" للمواطنين الشباب لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

و جاء في البيان أنه و "عملا بأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, لاسيما المادتين 14 و15منه, تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه تقرر فتح المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية تحت اشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر 2019''.

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و يأتي هذا القرار, مثلما أوضحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, "استجابة للطلب الملح من المواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري".

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انتخابات : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقرر المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من 12 الى 17 اكتوبر
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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