الجزائر تشارك بالقاهرة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول التطورات في سوريا

الجزائر- تشارك الجزائر السبت المقبل في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المخصص لدراسة التطورات الاخيرة في سوريا ،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسيمثل الجزائر في هذا الاجتماع، الذي سينعقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان.

وكانت الجزائر قد أعربت أمس الاربعاء عن تتبعها ب"انشغال بالغ" للأحداث "الخطيرة" الحاصلة في شمال سوريا، مجددة "رفضها المبدئي القاطع" المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال و مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".

وللتذكير، فانه بناء على طلب مصر وبتأييد عدة دول، تقرر أمس الاربعاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيخصص لبحث تداعيات التدخل التركي في شمال شرق سوريا.