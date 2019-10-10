السيد بوقدوم يتباحث ببرشلونة مع نظيريه السلوفيني والألباني 

الجزائر- تباحث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الخميس ببرشلونة (اسبانيا)، مع نظيريه من سلوفينيا وألبانيا، على التوالي ميرو سيرار و غانت ساكاي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجرت المباحثات على هامش مشاركة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في المنتدى الرابع لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن لقاء صبري بوقدوم مع نائب الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية السلوفيني، ميرو سرار قد تناول واقع "العلاقات الثنائية" و"سبل وطرق تعزيز التعاون وتنويع التبادلات بين البلدين".

وسمح هذا اللقاء للوزيرين "بالتطرق إلى عديد المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية والوضع في الساحل والهجرة غير الشرعية".

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من جهته، سمح لقاء رئيس الدبلوماسية الجزائرية بنظيره الألباني للطرفين "باستعراض المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي".

كما اتفق الوزيران، بهذه المناسبة، على "العمل المشترك من أجل تطويرها وترقيتها بشكل أكبر".

ومكن اللقاء أيضا الوزيرين من تبادل وجهات النظر بخصوص "الشراكة الأورومتوسطية وكذا رئاسة ألبانيا، قريبا، لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا".