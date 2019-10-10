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السيد جلاب يبحث سبل دعم و تطوير التعاون الاقتصادي مع سفيرة الدنمارك

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أستقبل وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس بالجزائر سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر فانيسا فيقا ساينز حيث بحث الطرفان سبل دعم وتطوير التعاون والشراكة الثنائية حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.

وخلال هذا اللقاء نوهت السفيرة الدنماركية بـ "العلاقات الممتازة" التي تربط البلدين، معربة عن ارتياحها للعمل المبذول في سبيل انجاح الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين في ضل التسهيلات المتاحة و المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر، يضيف ذات المصدر.

من جانبه أكد السيد جلاب على نجاعة الشراكة الجزائرية - الدنماركية، منوها بحجم الاستثمارات الدنماركية المحققة بالجزائر و المشاريع المزمع تنفيذها سيما في شعبة الصناعات الغذائية و القطاع الفلاحي، حسب ذات المصدر.

و أشار الوزير الى أن قطاعه على اتم الاستعداد لمواصلة المشاورات بين البلدين من اجل خلق فرص استثمارية أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المتعاملين الجزائريين و نظراءهم الدنماركيين .

و اعرب السيد جلاب عن حرصه الكامل للعمل على رفع حجم التصدير خارج المحروقات واستحداث آليات لشراكات جديدة، و مرافقة المصدرين الجزائريين لولوج السوق الدنماركية و الاسواق المحيطة بالمنطقة اعتمادا على شبكات التوزيع الكبرى.

و اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على ضرورة تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا لنقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات .

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السيد جلاب يبحث سبل دعم و تطوير التعاون الاقتصادي مع سفيرة الدنمارك
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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