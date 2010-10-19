بطولة العالم للكارتينغ-2019 ( روتاكس- إيامي): مشاركة ثلاثة سائقين جزائريين

وتجرى السباقات النهائية، لاختصاص "إيامي" من 13 الى 19 اكتوبر الجاري على مستوى مضمار مانس بفرنسا ، بينما نهائيات الروتاكس، تقام من 19 الى 26 اكتوبر بالمضمار الدولي - سارنو بإيطاليا.
ويشارك كل من : ناجي عبدي ( نادي شباب الشراقة للرياضات الميكانيكية )- نسيم رزقي ( نادي الشراقة للرياضات الميكانيكية) في نهائيات بطولة العالم للكارتينغ- ايامي- 2019 بمانس الفرنسية ، بينما سفيان صالحي ( نادي دالي ابراهيم) سيكون متواجدا في بطولة العالم للكارتينغ- روتاكس ، بالمضمار الدولي بسارنو ( ايطاليا) في الفترة نمن 19 الى 26 اكتوبر .
وجدير بالذكر ان بطولة العالم ، "روتاكس" و "إيامي" أسّسها مُصنعا محركات عالمية من جنسية فرنسية وايطالية، علما ان العلامة الاولى ( روتاكس)، عريقة في سباقات الكارتينغ ، حسما اوضحه المكلف بالإعلام والإتصال بميدان ميغا كارت بالشراقة ( الجزائر) ،ل"واج" محمد فهد بو قشبية.
وتستهدف العناصر الوطنية من خلال المشاركة في الموعدين الدوليين بفرنسا و ايطاليا ، "الاحتكاك بالمستوى العالي واكتساب الخبرة تحسبا لتوظيفها مستقبلا في الاكاديمية الجزائرية للروتاكس، التي تعتزم ميغا كارات افتتاحه "، حسب بو قشبية الذي اشار الى الشاب ناجي عبدي (15 سنة) الذي " نحضّره من الان لسابقات الفورميلا 4 ."
وحسب نفس المتحدث فان الشبان الجزائريين الثلاثة ، " تخرّجوا كلهم من البطولة الوطنية للكارتينغ التي نظمت خلال هذا الموسم ."