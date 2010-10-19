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بطولة العالم للكارتينغ-2019 ( روتاكس- إيامي): مشاركة ثلاثة سائقين جزائريين

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
بطولة العالم للكارتينغ-2019 ( روتاكس- إيامي): مشاركة ثلاثة سائقين جزائريين

الجزائر- يشارك ثلاثة سائقين جزائريين في بطولة العالم -2019  للكارتينغ (روتاكس وإيامي) في شهر اكتوبر الجاري، بكل  من فرنسا وايطاليا من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرة، حسبما علمت "واج" اليوم الخميس من الاتحادية  الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

وتجرى السباقات النهائية، لاختصاص "إيامي" من 13 الى 19 اكتوبر الجاري على مستوى  مضمار مانس بفرنسا ، بينما نهائيات الروتاكس، تقام من 19 الى 26 اكتوبر بالمضمار الدولي - سارنو بإيطاليا.

ويشارك كل من : ناجي عبدي ( نادي شباب الشراقة للرياضات الميكانيكية  )- نسيم رزقي ( نادي الشراقة للرياضات الميكانيكية)  في نهائيات بطولة العالم للكارتينغ- ايامي- 2019  بمانس الفرنسية ، بينما سفيان صالحي  ( نادي دالي ابراهيم) سيكون متواجدا في  بطولة العالم للكارتينغ- روتاكس ، بالمضمار الدولي بسارنو ( ايطاليا) في الفترة نمن 19 الى 26 اكتوبر .     

وجدير بالذكر ان بطولة العالم ، "روتاكس" و "إيامي" أسّسها مُصنعا محركات عالمية من جنسية فرنسية وايطالية، علما ان العلامة الاولى ( روتاكس)، عريقة في سباقات الكارتينغ ، حسما اوضحه المكلف بالإعلام والإتصال بميدان ميغا كارت  بالشراقة ( الجزائر) ،ل"واج" محمد فهد بو قشبية.

وتستهدف العناصر الوطنية من خلال المشاركة في الموعدين الدوليين بفرنسا و ايطاليا ، "الاحتكاك  بالمستوى العالي واكتساب الخبرة تحسبا لتوظيفها مستقبلا في الاكاديمية  الجزائرية للروتاكس،  التي تعتزم ميغا كارات افتتاحه "، حسب بو قشبية الذي اشار الى الشاب ناجي عبدي (15 سنة) الذي " نحضّره من الان  لسابقات الفورميلا 4 ."

وحسب نفس المتحدث فان الشبان الجزائريين الثلاثة ، " تخرّجوا كلهم من البطولة الوطنية للكارتينغ التي نظمت خلال هذا الموسم  ."

   

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 17:11
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بطولة العالم للكارتينغ-2019 ( روتاكس- إيامي): مشاركة ثلاثة سائقين جزائريين
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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