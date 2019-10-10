Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تشارك بلندن في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الجزائر تشارك بلندن في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

الجزائر - تشارك الجزائر في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، المقرر انعقادها ابتداء من يوم غد الجمعة بلندن، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، في بيان له.

وستكون الجزائر ممثلة في هذه الدورة التي تجري أشغالها في الفترة ما بين 11 و 14 أكتوبر الجاري بوفد برلماني عن غرفتي البرلمان.

وسيشارك عن المجلس الشعبي الوطني، كل من النائبين رحيم هشام وسيدي عثمان لخضر، مثلما أشارت إليه ذات الهيئة في بيانها.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك بلندن في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.10

نمو الاقتصاد الجزائري سيبلغ 9ر1 بالمئة في 2020

19.10.10

تزويد البلديات الشمالية لولاية تبسة بمياه سد ولجة ملاق "قبل نهاية السنة الجارية"

19.10.10

نحو وضع مخطط وطني لزراعة الكبد عند الأطفال بالجزائر في غضون السنتين المقبلتين

19.10.10

السيد جلاب يبحث سبل دعم و تطوير التعاون الاقتصادي مع سفيرة الدنمارك

19.10.10

السيد بوقدوم يتحادث ببرشلونة مع نظيره البرتغالي

19.10.10

بطولة العالم للكارتينغ-2019 ( روتاكس- إيامي): مشاركة ثلاثة سائقين جزائريين

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

نحو إنشاء مناطق اقتصادية بالحدود الجنوبية لتشجيع الاندماج الاقتصادي مع إفريقيا