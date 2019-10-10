الجزائر تشارك بلندن في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

وستكون الجزائر ممثلة في هذه الدورة التي تجري أشغالها في الفترة ما بين 11 و 14 أكتوبر الجاري بوفد برلماني عن غرفتي البرلمان.
وسيشارك عن المجلس الشعبي الوطني، كل من النائبين رحيم هشام وسيدي عثمان لخضر، مثلما أشارت إليه ذات الهيئة في بيانها.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تشارك الجزائر في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، المقرر انعقادها ابتداء من يوم غد الجمعة بلندن، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، في بيان له.
وستكون الجزائر ممثلة في هذه الدورة التي تجري أشغالها في الفترة ما بين 11 و 14 أكتوبر الجاري بوفد برلماني عن غرفتي البرلمان.
وسيشارك عن المجلس الشعبي الوطني، كل من النائبين رحيم هشام وسيدي عثمان لخضر، مثلما أشارت إليه ذات الهيئة في بيانها.