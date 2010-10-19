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رئاسيات 12 ديسمبر: 139 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: 139 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

الجزائر - سحب لغاية اليوم الخميس، 139 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع .

وأوضح السيد ذراع في ندوة صحفية أنه" بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم 139 شخص، منهم 5 نساء" مشيرا الى ان كل هؤلاء " يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة " .

وكشف في نفس الاطار أن " حضور المعني الى مصالح الحالة المدنية او الموثقين والمحضرين القضائين للتصديق على استمارات الترشح للراغب في الترشح أمرا ضروريا".

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وبهذه المناسبة كشف السيد ذراع أن " فريق عمل من القانونين يعكف على دراسة احتمال تمديد فترة مراجعة قوائم الهيئة الناخبة " وستعلن السلطة " عن موقفها النهائي من هذا الملف مساء اليوم الخميس في بيان رسمي".

من جهة أخرى، أكد السيد ذراع أن السلطة "لم تتلقى لحد الأن أي موعد لإيداع ملفات الترشح للراغبين في الترشح"الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات .

كما أوضح نفس المسؤول ان " التوزيع الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام العمومية سيتم ضبطها مع سلطة الضبط السمعي البصري " كما يتم التفكير أيضا في" كيفيات ضبط الحملة الانتخابية في القنوات التلفزيونية الخاصة".

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رئاسيات 12 ديسمبر: 139 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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