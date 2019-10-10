بوقدوم يتحادث ببرشلونة مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

وجرى اللقاء على هامش مشاركة رئيس الديبلوماسية الجزائرية في المنتدى ال4 لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد.
وتمحور اللقاء حول "دور الجزائر في الفضاء المتوسطي و كذا آفاق التعاون بين الجزائر و الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط"، يضيف البيان.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تحادث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الخميس ببرشلونة (اسبانيا) مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجرى اللقاء على هامش مشاركة رئيس الديبلوماسية الجزائرية في المنتدى ال4 لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد.
وتمحور اللقاء حول "دور الجزائر في الفضاء المتوسطي و كذا آفاق التعاون بين الجزائر و الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط"، يضيف البيان.