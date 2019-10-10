بوقدوم يتحادث ببرشلونة مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

الجزائر تشارك بلندن في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي -

رئاسيات 12 ديسمبر: 139 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات -

الدور الثاني للرئاسيات بتونس: التحضيرات متواصلة استعدادا لاختبار الصناديق -

مشروع قانون المالية 2020: رفع قيمة الرسم على التلوث يتيح للمواطن الحق في بيئة صحية وآمنة -

البطولة الوطنية في رياضة الرافل: أكثر من 100 رياضي يتنافسون على اللقب بعين تموشنت -

الجريدة الرسمية: صدور ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية -

الكاس الممتازة: برمجة مباراة اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد يوم 2 نوفمبر المقبل بملعب 5 جويلية -

تنديد دولي واسع بالتدخل التركي في سوريا وتحذير من احتمال إعادة بعث نشاط الجماعات الإرهابية -

رئاسيات 12 ديسمبر: العدد الهائل للراغبين في الترشح دليل على الثقة -

خط السكة الحديدية (العاصمة - تقرت) إبتداء من الأحد المقبل -

السيد بوقدوم يتحادث مع نظيره التونسي في برشلونة -

البليدة: مشاركة أكثر من 1200 عداء في السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي -

هدام يؤكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي -

مجلس الأمن يطالب بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر -

المهرجان ال11 للموسيقى السيمفونية: طموح يتأكد من طبعة لأخرى -

موسم التشجير 2019 /2020: برنامج لغرس أزيد من 300 ألف شجيرة بولاية الجزائر -

هيئة الانتخابات التونسية تعتبر الإفراج عن القروي تكريس لمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة -

تثمين النفايات: نشاط حديث النشأة لكن واعد للشباب المستثمر -

الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة: الاتفاق على التعاون بين القطاعات وتعزيز القوانين -