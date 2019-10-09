الجزائر - الصين: عرض العلاقات الثنائية الرفيعة المستوى

الجزائر - بحث رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان شنين، اليوم الأربعاء بمقر المجلس مع السفير الصيني، لي ليانهي، العلاقات الثنائية الرفيعة المستوى وطابعها التاريخي حسب ما اورده بيان للمجلس.

وتم خلال هذا اللقاء التذكير بالطابع التاريخي للعلاقات الثنائية الرفيعة المستوى وجودتها على المستوى السياسي، كما سمحت الفرصة استعراض وتقييم ما حققه "التعاون النوعي من تطور في شتى المجالات" لاسيما بعد التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وخصص جانب من اللقاء للتطرق إلى التعاون البرلماني، ما طبعه من كثافة في التبادلات وحرْص على"تطويره بما يعزز التعاون" المشترك بين مجلسي البلدين ويزيد أواصر الصداقة بين الشعبين متانة.

وبعد التطرق إلى عدد من المسائل الدولية الراهنة، سجل الطرفان تطابق رؤى البلدين حيال العديد منها، مع الاشارة بشكل خاص إلى "التزام الجزائر والصين بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق السلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية" .