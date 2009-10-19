توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

الجزائر - أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بخنشلة، عشرة (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 أكتوبر2019 ، عشرة (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة/ن.ع. 5".

وأضاف المصدر أنه و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ (378) كيلوغرام بالبيض/ ن.ع. 2 ، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة / ن.ع.1، تاجر (01) مخدرات بحوزته كمية من نفس المادة تقدر بـ (35) كيلوغرام".

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وفي سياق متصل، ضبط حرس السواحل ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية، (29،9) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ، شخصين (02) وحجزت مولدا (01) كهربائيا ومطرقة (01) ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (05) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات بالناحية العسكرية الثانية ، في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس (الناحية العسكرية الرابعة، حسب ذات البيان.