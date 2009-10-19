Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اختتام أشغال الجمعية ال28 لرابطة وكالات أنباء المتوسط بتسلم واج للرئاسة للفترة 2019-2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
اختتام أشغال الجمعية ال28 لرابطة وكالات أنباء المتوسط بتسلم واج للرئاسة للفترة 2019-2020

الجزائر - اختتمت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال الدورة ال28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط, بتسلم وكالة الأنباء الجزائرية لرئاسة الرابطة للفترة 2019-2020.

وقد أشرف الأمين العام للرابطة, جورج بينينتايكس, على مراسم تسليم الرئاسة للمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية, فخر الدين بلدي, الذي أكد في كلمة مقتضبة له على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون بين مختلف وكالات الأنباء عبر ضفتي المتوسط, مقترحا بذات المناسبة "تخصيص مواضيع للنقاش خلال الاجتماعات المستقبلية للرابطة تتناول الأنواع الجديدة للعمل الصحفي وفي مقدمتها الصحفي المتجول mojo".

وفي ختام الأشغال, أبرمت وكالة الأنباء الجزائرية اتفاقية تفاهم مع وكالة الأنباء الفدرالية للبوسنة والهرسك (فينا) وكذا مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء القبرصية (س.ن.أ).

وبذات المناسبة, أشرف كل من الرئيس الجديد للرابطة فخر الدين بلدي والرئيسة السابقة صوفيا بابادوبولو من وكالة الأنباء اليونانية على تسليم جوائز لأفضل صورة ومقال صحفي.

وقد فاز بجائزة أفضل صورة المصور الفلسطيني من وكالة الأناضول التركية، مصطفى حسونة، عن صورة لمتظاهر فلسطيني تم التقاطها سنة 2018 خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

أما جائزة أفضل مقال صحفي، فقد تحصل عليها الصحفي عبد الباسط الفريضي من وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن موضوع تناول التلوث البيئي عبر الشريط الساحلي التونسي من خلال مقال تحليلي استقصائي نشره سنة 2018.

يذكر أن أشغال هذه الدورة التي انطلقت أمس الثلاثاء، استؤنفت صباح اليوم في جلسة مغلقة بحضور مدراء عامين ومسؤولين عن 16 وكالة أنباء متوسطية.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز تبادل المعلومات والحوار والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية وكذا مواكبة هذه الأخيرة للتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الاعلامية.

وقد ميز اليوم الأول من الأشغال الكلمة التي ألقاها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، حسن رابحي، الذي أبرز دور هذه الوكالات في مواكبة التحولات الإيجابية التي تعم بلدان المنطقة والهادفة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي.

وقد دعا المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، من جهته الى "تغيير الأسلوب الإخباري لوكالات الأنباء قصد التكيف مع الطريقة الجديدة لاستهلاك المعلومة من خلال استحداث خدمات جديدة للتوافق مع المرحلة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتكيف مع "الطريقة الجديدة لاستهلاك المعلومة التي يفرزها انتشار حلول الاستقبال من هواتف نقالة وألواح إلكترونية وما يترتب عن ذلك من تعدد المصادر وسرعة الانتشار والتأثير على المتلقي".

وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، جورج بينينتاييكس، أن وكالات الأنباء العالمية "بحاجة الى إدخال تغييرات في طريقة عملها والتكيف مع التطور المستمر للوسائل التكنولوجية عبر العالم، وذلك لرفع التحديات الجديدة والتصدي للأخبار المزيفة التي أصبحت ظاهرة عالمية ولديها تأثير كبير على المواطنين".

واعتبر متخصصون في وسائل الاعلام بدورهم أن وكالات الأنباء تبقى "فاعلا أساسيا" في سوق الاعلام الدولية, لكنها مع ذلك هي مطالبة بالتكيف مع الصعوبات التكنولوجية والاقتصادية من خلال الاستثمار بشكل خاص في السمعي البصري.

للتذكير، تضم رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط التي انشئت سنة 1991، بالإضافة الى وكالة الأنباء الجزائرية، وكالات أنباء كل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، قبرص، ألبانيا، صربيا، كرواتيا، تركيا، لبنان، فلسطين، ليبيا، تونس، موريتانيا، المغرب، مصر وسوريا.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
اختتام أشغال الجمعية ال28 لرابطة وكالات أنباء المتوسط بتسلم واج للرئاسة للفترة 2019-2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.09

المنتدى المغاربي للطب البيطري: على الجزائر مراجعة استراتيجيتها في مجال مكافحة الكلب

19.10.09

اختتام أشغال الجمعية ال28 لرابطة وكالات أنباء المتوسط بتسلم واج للرئاسة للفترة 2019-2020

19.10.09

الجزائر-ج.الكونغو الديموقراطية: الخضر من أجل تأكيد مستواهم الحالي قبل الاختبار الجدي

19.10.09

سكن عمومي إيجاري: أكثر من 1.400 وحدة مرتقب توزيعها بتندوف

19.10.09

الاحتجاجات الاجتماعية في العراق تستغل سياسيا وأمنيا لتصفية صراعات اقليمية

19.10.09

مجلس الأمن الدولي يطالب بإحراز تقدم في عملية السلام في جنوب السودان

الأكثــر قـراءة

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة