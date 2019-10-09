وكالة الأنباء الجزائرية توقع إتفاقيتي تعاون مع نظيرتيها القبرصية والبوسنية

الجزائر - وقعت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء القبرصية وكذا اتفاقية تفاهم مع وكالة الأنباء الفيدرالية للبوسنة والهرسك.

وقد وقع المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، على مذكرة التفاهم مع المدير العام لوكالة الأنباء القبرصية، جورج بينينتايكس، وعلى اتفاقية تفاهم مع المدير العام للوكالة البوسنية، إلمير حريموفيتش.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت وكالة الأنباء الجزائرية مع نظيرتها القبرصية على تبادل الخدمات الإخبارية (الأخبار، الصور، الفيديوهات والأنفوغرافيا)، وسيتم ذلك مجانا عن طريق الانترنت ويستخدمانها مع مشتركيهما في البلدين وعلى مواقعهما على شبكة الانترنت.

كما اتفق الطرفان على تسهيل زيارات دورية بين الوكالتين لتبادل الخبرات، ويمكن للطرفين تبادل دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل والعمل معا على وضع مشاريع مشتركة.

وبموجب اتفاقية التفاهم مع الوكالة البوسنية، اتفق الطرفان على تبادل خدمات الأخبار المتاحة للجمهور على موارد الانترنت وتقديم المساعدة لبعضهما في تغطية الأحداث مع دراسة امكانية تبادل نشرات الأخبار والمعلومات وتشجيع تبادل الزيارات والاتفاق على دورات تكوينية.