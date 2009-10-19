استئناف أشغال الدورة ال28 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بالجزائر العاصمة

الجزائر- تتواصل أشغال الدورة ال28 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بحضور مدراء عامين و مسؤولين عن 16 وكالة أنباء متوسطية.

و سيناقش المشاركون في هذا اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز تبادل المعلومات و الحوار و التعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية و كذا مواكبة هذه الأخيرة للتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الاعلامية.

و سيتم في إطار هذه الجمعية العامة تنظيم حفل لتوزيع الجوائز على أفضل المقالات و الصور الصحفية.

و ميز اليوم الأول من الأشغال الكلمة التي ألقاها وزير الاتصال, الناطق باسم الحكومة حسن رابحي الذي أبرز دور هذه الوكالات "في مواكبة التحولات الإيجابية التي تعم بلدان المنطقة والهادفة إلى تعزيز الحكم الديمقراطي".

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و قد دعا المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي, رئيس الجمعية العامة ال28 للرابطة من جهته الى "تغيير الأسلوب الإخباري" لوكالات الأنباء قصد "التكيف مع الطريقة الجديدة لاستهلاك المعلومة" من خلال استحداث خدمات جديدة للتوافق مع المرحلة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتكيف مع الطريقة الجديدة لاستهلاك المعلومة التي يفرزها انتشار حلول الاستقبال من هواتف نقالة وألواح إلكترونية وما يترتب عن ذلك من تعدد المصادر وسرعة الانتشار والتأثير على المتلقي.

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و في نفس السياق, أكد الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، جورج بينينتاييكس، أن وكالات الأنباء العالمية "بحاجة الى إدخال تغييرات في طريقة عملها والتكيف مع التطور المستمر للوسائل التكنولوجية عبر العالم، وذلك لرفع التحديات الجديدة والتصدي للأخبار المزيفة التي أصبحت ظاهرة عالمية ولديها تأثير كبير على المواطنين".

و اعتبر متخصصون في وسائل الاعلام بدورهم أن وكالات الأنباء تبقى "فاعلا أساسيا" في سوق الاعلام الدولية, لكنها مع ذلك هي مطالبة بالتكيف مع الصعوبات التكنولوجية والاقتصادية من خلال الاستثمار بشكل خاص في السمعي البصري.

للتذكير, تضم رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط التي انشئت سنة 1991, بالإضافة الى وكالة الأنباء الجزائرية, وكالات أنباء كل من فرنسا, إيطاليا, إسبانيا, البرتغال, اليونان, قبرص, ألبانيا, صربيا, كرواتيا, تركيا, لبنان, فلسطين, ليبيا, تونس, موريتانيا, المغرب, مصر وسوريا.