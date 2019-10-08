وزير الشؤون الخارجية التركي في زيارة الى الجزائر يومي الثلاثاء و الاربعاء  

الجزائر - يقوم وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو بزيارة عمل الى الجزائر يومي الثلاثاء و الاربعاء، حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن "هذه الزيارة التي تندرج في اطار التشاور القائم منذ زمن بعيد بين الجزائر و تركيا سيسمح لرئيس الديبلوماسية الجزائرية و نظيره التركي بدراسة جميع جوانب العلاقات الثنائية و الشروع تقييم مرحلي للتعاون بين البلدين".

وحسب ذات البيان فان الزيارة "ستشكل أيضا فرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك". كما تأتي في ظرف يعرف فيه التعاون و الشراكة بين البلدين "دفعا جديدا و تنمية مستدامة في مختلف الميادين لاسيما في مجال الطاقة و الحديد و الصلب و النسيج".

كما اشارت وزارة الشؤون الخارجية الى التوقيع منذ بضعة أيام على اتفاق بين سوناطراك و المؤسسة التركية "رونسانس" حول استثمار 4ر1 مليار دولار لإنجاز مركب لإنتاج مادة بولي بروبيلين.