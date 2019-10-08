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وزير الشؤون الخارجية التركي في زيارة الى الجزائر يومي الثلاثاء و الاربعاء  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر  - يقوم وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو بزيارة عمل الى الجزائر يومي الثلاثاء و الاربعاء، حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن "هذه الزيارة التي تندرج في اطار التشاور القائم منذ زمن بعيد بين الجزائر و تركيا سيسمح لرئيس الديبلوماسية الجزائرية و نظيره التركي بدراسة جميع جوانب العلاقات الثنائية و الشروع تقييم مرحلي للتعاون بين البلدين".

وحسب ذات البيان فان الزيارة "ستشكل أيضا فرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك". كما تأتي في ظرف يعرف فيه التعاون و الشراكة بين البلدين "دفعا جديدا و تنمية مستدامة في مختلف الميادين لاسيما في مجال الطاقة و الحديد و الصلب و النسيج".

كما اشارت وزارة الشؤون الخارجية الى التوقيع منذ بضعة أيام على اتفاق بين سوناطراك و المؤسسة التركية "رونسانس" حول استثمار 4ر1 مليار دولار لإنجاز مركب لإنتاج مادة بولي بروبيلين.

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وزير الشؤون الخارجية التركي في زيارة الى الجزائر يومي الثلاثاء و الاربعاء  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 19:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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