رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد 

الجزائر- استقبل رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء، الوزير الأول السيد نور الدين بدوي الذي استعرض معه، في إطار متابعته لنشاط الحكومة، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه و خلال هذا اللقاء، " قدم السيد الوزير الأول للسيد رئيس الدولة عرضا عن مداولات اجتماع الدورة الـ196 لمجلس مساهمات الدولة المنعقد يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 الذي تمحورت أشغاله حول مسائل تنظيمية وأخرى تتعلق بدراسة والموافقة على بعض مقترحات إنشاء مؤسسات مشتركة".

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في هذا المجال، "شجع رئيس الدولة أعضاء الحكومة على مواصلة نشاطهم في إطار مجلس مساهمات الدولة لإعادة بعث حركية على مستوى المجمعات الاقتصادية العمومية والرفع من نسب مساهمتها في التنمية الوطنية وإنشاء شراكات مثمرة ومتنوعة مع مجمعات وشركات خاصة جزائرية وأجنبية، وهو ما من شأنه تأهيل المؤسسات العمومية الوطنية والرفع من مردودها الاقتصادي وتمكينها من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة".

في سياق متصل، استعرض الوزير الأول "نتائج اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الذي خصص للمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يندرج ضمن الإصلاحات الشاملة في مجالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي"، يتابع المصدر ذاته.

كما "تناول اللقاء بعض البنود المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء المزمع عقده في بداية الأسبوع المقبل والذي سيدرس عدة مشاريع قوانين، لاسيما مشروعي قانون المالية لسنة 2020 وقانون المحروقات الجديد".

وتحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 12 ديسمبر 2019، "تم التطرق إلى عملية تحويل صلاحيات السلطات العمومية المتعلقة بالانتخابات إلى السلطة الوطنية المستقلة، واستعراض مدى تطبيق النصوص القانونية المؤطرة لها".

وفي هذا المجال، "أسدى رئيس الدولة بتعليمات للحكومة للإسراع باستكمال تحويل صلاحيات تنظيم والإشراف على هذا الاقتراع إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا للنصين المعتمدين خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 09 سبتمبر 2019، مؤكدا على ضرورة مرافقة وتقديم الدعم لهذه الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف".

وفي الأخير، "تم التطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بمشاركة الجزائر في القمة الأولى روسيا-افريقيا التي ستعقد بمدينة سوتشي (فيدرالية روسيا) يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وكذا القمة الـ18 لدول عدم الانحياز التي ستحتضنها جمهورية أذربيجان بالعاصمة باكو، يومي 25 و26 أكتوبر2019"، حسب ذات البيان .