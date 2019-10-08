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الجزائر/تونس: بحث سبل دعم التعاون والشراكة الاقتصادية الثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - أجرى وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الثلاثاء بالجزائر مع نظيره التونسي عمر الباهي محادثات حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك و سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.

وخلال هذا اللقاء الذي نظم على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير الجاري بقصر المعارض و الندوة الوطنية حول منطقة التبدل الحر الافريقي،  نوه الوزير التونسي عمر الباهي بالعلاقات الاخوية و التاريخية التي تربط البلدين معربا عن ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تفعيلها حتى الآن و كذا حجم التبادل بين البلدين الذي يتطور من سنة لأخرى.

كما ثمن الباهي كل التسهيلات التي اقرتها الجزائر لاستقطاب المتعاملين الاجانب و المناخ الاستثماري الخصب الذي تتمتع به، مذكرا بالاتفاق التجاري التفاضلي الذي ابرمه البلدان و كذا الانخراط في المنطقة العربية للتبادل الحر كلها خطوات تسمح - يضيف الوزير التونسي- بتعزيز التبادلات التجارية و تنويع مصادرها.

من جانبه أكد السيد جلاب على نجاعة الشراكة الجزائرية - التونسية منوها بحجم الاستثمارات التونسية المحققة بالجزائر، حسب ذات المصدر.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة المشاورات بين البلدين من اجل خلق فرص استثمارية أقوى و اعادة بعث رابط التواصل بين المتعاملين الجزائريين و نظراءهم التونسيين .

وأعرب السيد جلاب عن حرصه الكامل للعمل على رفع حجم التبادل التجاري البيني و استحداث آليات لشراكات جديدة، مبرزا أهمية الاستثمارات التونسية بالجزائر في مختلف الميادين يضيف ذات البيان.

و ابرز الطرفان خلال هذا اللقاء ضرورة تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدين لنقل الخبرات و تعزيز روابط التعاون ما يسهل الوصول الى تكريس شراكات ثنائية ناجحة مربحة للطرفين .

كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع  يضم ممثلي غرفتي التجارة و الصناعة و مصالح الجمارك لكلا البلدين لتحديد المعوقات و الصعوبات التي يعاني منها متعاملي البلدين الى جانب تأسيس "مجموعة دعم التعاون الاقتصادي" مكونة من خبراء و رجال اعمال من كلا البلدين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/تونس: بحث سبل دعم التعاون والشراكة الاقتصادية الثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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