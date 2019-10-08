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المنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو الحراك لتزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 17:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين، اليوم الثلاثاء في بيان لها، الحراك الشعبي ل"تزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته" مشددة على أهمية "توفير الشروط الممكنة للمشاركة الوطنية" في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وفي اجتماعها الدوري المنعقد أمس الاثنين والذي تم خلاله التطرق الى المشهد السياسي الوطني الذي تميزه الاستعدادات لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، اعتبرت المنظمة أنه بالنظر الى ما "تعنيه المؤسسة الرئاسية من أهمية في هرم الدولة"، فإنها "تتطلع لرؤية الحراك الوطني وهو يبادر بتزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته".

وأكدت في نفس السياق أنه "انطلاقا من مقتضيات توفير الشروط الممكنة للمشاركة الوطنية البناءة في أداء هذا الواجب فلابد من تفهم ومعالجة ما ينظر اليه البعض على أنه عقبات من شانها أن تدفع لعدم التفاعل ايجابيا مع هذا الاستحقاق".

وأكدت المنظمة أنها على "ثقة تامة أن الذكاء الوطني والارادة الصادقة و الحرص المسؤول على مكانة البلاد ضمن الحظيرة الدولية سيدفع من يتحملون المسؤولية على المبادرة بكل ما من شأنه أن يفتح الطريق أمام تجاوز هذه المحنة ويمكن وطننا من بلوغ أهدافه المنشودة"، حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
المنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو الحراك لتزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 17:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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