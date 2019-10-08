السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: "بداية لجزائر جديدة" 

عنابة - اعتبر نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، اليوم الثلاثاء بعنابة، بأن صلاحيات ومبادئ هذه الهيئة تمثل "بداية لجزائر جديدة تضمن انتقال جوهري في العمل السياسي".

وأوضح السيد ميلاط خلال إشرافه على تنصيب المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة مراد بوعقادية (طبيب) بأن إنشاء هذه الهيئة "جاء لتلبية مطلب كل الجزائريين المتمثل في انتخابات شفافة ونزيهة"، مؤكدا بأن هذه السلطة "عازمة على ممارسة كل صلاحياتها لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل والسهر على احترام إرادة الشعب".

ولضمان نزاهة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طيلة مراحل العملية الانتخابية، أكد السيد ميلاط على ضرورة تجند كل رجال ونساء المندوبيات على المستوى المحلي ليكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضيفا بأن "الباب يبقى مفتوحا أمام كل المواطنين من أجل الانخراط في عمل هذه الهيئة".

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وستشرع المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعنابة التي تتشكل من ثمانية (8) أعضاء في عملها فور أداء اليمين القانوني وذلك بتنصيب المندوبيات البلدية بمجموع ثلاثة (3) أعضاء بكل بلدية بولاية عنابة التي تضم 12 بلدية.

للإشارة، فقد وجرت مراسم التنصيب بمقر مديرية المصالح الفلاحية للولاية بحضور كل من النائب العام و رئيس المجلس القضائي لعنابة وممثلين عن الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.