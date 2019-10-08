الجزائر - أكد الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، جورج بينينتاييكس، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكيف وكالات الأنباء مع تطور الوسائل التكنولوجية عبر العالم.

وقال السيد بينينتاييكس خلال افتتاح أشغال الدورة ال28 لجمعية رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، أن وكالات الأنباء العالمية "بحاجة الى إدخال تغييرات في طريقة عملها والتكيف مع التطور المستمر للوسائل التكنولوجية عبر العالم، وذلك لرفع التحديات الجديدة والتصدي للأخبار المزيفة التي أصبحت ظاهرة عالمية ولديها تأثير كبير على المواطنين".

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وأضاف ذات المسؤول أن الدراسات الأخيرة "أثبت مدى تأثير هذه الأخبار المزيفة على الجمهور المتلقي نظرا للاستعمال الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي"، الأمر الذي يستدعي --كما قال-- "التحرك السريع لوكالات الأنباء على المستوى الفردي والجماعي من أجل مجابهة هذه الظاهرة"، معتبرا أن وكالات الأنباء هي "الكفيلة بالقيام بهذا الدور على اعتبار أنها مصدر للمعلومات ذات المصداقية وموردا جادا للأخبار".

وأعرب الأمين العام عن "تفاؤله باضطلاع وكالات الأنباء بمهامها الريادية خلال السنوات المقبلة"، داعيا الوكالات والسلطات على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط الى ضرورة "توحيد الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين في هذه الدول".

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وأشار في هذا الصدد الى "استراتيجية مشتركة تعمل الرابطة على اعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية"، داعيا الى "تجاوز الفوارق والاختلافات السياسية من خلال حوار بناء تعمل الرابطة منذ انشائها سنة 1991 على تيسير سبله عن طريق انشاء ارضية مشتركة تجمع دول المتوسط".