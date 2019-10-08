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إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وتوقيف عنصري دعم بخنشلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وتوقيف عنصري دعم بخنشلة

الجزائر -  تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، خلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني ببلدية بابار (خنشلة)، من إلقاء القبض على إرهابيين (2) وتوقيف عنصري دعم للإرهاب في عملية لا تزال متواصلة، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة (الناحية العسكرية الخامسة)، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 07 أكتوبر 2019، القبض على الإرهابيين د. عبد المالك وب. الهادي".

وأضاف البيان أن "العملية التي لاتزال متواصلة، مكنت أيضا من توقيف عنصري (02) دعم وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة".

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)، مركبة (01) رباعية الدفع ومسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تقدر بـ 348 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مخزنين (02) وشريط للذخيرة".

من جهة أخرى، "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة كدية الحبالات، بلدية واد الزهور، ولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على معدات ومواد تدخل في إعداد المتفجرات وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) سبعة (07) أشخاص و حجزت 4 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 52 شخصا بكل من وهران وعين تموشنت(الناحية العسكرية الثانية)، في حين تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وبسكرة".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 13:11
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إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وتوقيف عنصري دعم بخنشلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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