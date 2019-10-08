إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست

الجزائر - سلم إرهابي نفسه الى السلطات العسكرية بولاية تمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 07 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة"، مشيرا الى ان "الأمر يتعلق بالمسمى العربي لادمي سيد أحمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة".

وفي سياق متصل، "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كدية الحبالات، بلدية واد الزهور، ولاية سكيكدة/ن.ع.5، مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت/ن.ع.2 وخنشلة/ن.ع.5 ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (25) شخصا وحجزت 19 مولدا كهربائيا و 14 مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 14 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومركبة رباعية الدفع".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف/ن.ع.1، وهران ومستغانم/ن.ع.2، في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أمناس وتيارت وغرداية".