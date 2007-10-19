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المديرية العامة للأمن : الجزائر تحتضن ورشة النزاهة في الرياضة يومي 8-9 أكتوبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
المديرية العامة للأمن : الجزائر تحتضن ورشة النزاهة في الرياضة يومي 8-9 أكتوبر

الجزائر - تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة، يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" (الجزائر)، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"،اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، حسب بيان أصدرته اليوم الاثنين الجهة المنظمة.

وتتوجه أشغال هذه الورشة "لفائدة الإطارات المتخصصة التابعة للأمن الوطني والشركاء الآخرين في قطاع الرياضة وسلطات إنفاذ القانون".

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مضمون هذين اليومين الدراسيين أنه "يعكف الخبراء الدوليين لمنظمة الإنتربول واللجنة الدولية الأولمبية، الإتحادية الدولية لكرة القدم وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، على تنشيط محاضرات، تتناول مواضيع تتعلق أساسا بالنزاهة في الرياضة، لا سيما المخاطر المتأتية من التلاعب باللقاءات الرياضية، المنافسات والمراهنات الرياضية غير الشرعية، فضلا على انعكاساتها على المستوى الوطني".

وأضاف البيان حول تفاصيل الورشة "كما سيسمح هذا اللقاء، بتباحث سبل تطوير العلاقة بين كل المتدخلين في هذا المجال وتبادل التجارب المثلى وتعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون فضلا عن الاطلاع على الآليات التي تسمح بكشف الحالات التي تضر بالنزاهة في الرياضة".

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وتدخل هذه الورشة التكوينية التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الدولية الأولمبية و منظمة "الإنتربول"، ضمن برنامج الهيئتين لتعزيز القدرات في مجال مكافحة التلاعب بالمنافسات لفائدة الفاعلين على مستوى المصالح المكلفة بإنفاذ القانون.

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المديرية العامة للأمن : الجزائر تحتضن ورشة النزاهة في الرياضة يومي 8-9 أكتوبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 16:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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