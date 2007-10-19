منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار -

رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار يتطرق مع مجموعة عمال عقود ما قبل التشغيل الى المشاكل المتعلقة بتجديد العقود والادماج -

المديرية العامة للأمن : الجزائر تحتضن ورشة النزاهة في الرياضة يومي 8-9 أكتوبر -

كرة القدم / مباراة ودية الجزائر- كولومبيا : الخضر بفرنسا يوم 13 أكتوبر -

إسترجاع أزيد من 110 طن من مادة الخبز عبر 26 بلدية بالعاصمة (نت كوم) -

تجنيد الشبكة الدبلوماسية للرفع من مكانة الإنتاج الوطني على المستوى الدولي -

بوقادوم يذكر أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية -

مخطط مكافحة السرطان المقبل يجب ان يتكفل بالنقائص التي سجلت في المخطط السابق -

حجز مسدس اوتوماتيكي بمطار هواري بومدين -

السنة الجامعية 2019-2020: التحاق 120 طالب بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي -

سلطة ضبط السمعي البصري تلتزم بالقيام بدورها لإنجاح الاستحقاق الرئاسي -

انعقاد الجمعية العامة ال28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة -

نحو إنشاء مناطق اقتصادية بالحدود الجنوبية لتشجيع الاندماج الاقتصادي مع إفريقيا -

السياحة بغرداية: حالة ركود و جهود لتنويع الخدمات -

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم -

أمطار غزيرة منتظرة بعدد من ولايات شرق البلاد بداية من الاثنين -

رياح قوية مرتقبة بعدد من ولايات شرق وجنوب البلاد بداية من الاثنين -

هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات بسور الغزلان بولاية البويرة -

الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: شباب بلوزداد يلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة -