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انعقاد الجمعية العامة ال28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
انعقاد الجمعية العامة ال28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

الجزائر - سيعقد تحالف وكالات أنباء البحر الابيض المتوسط يومي الثلاثاء والاربعاء بالجزائر العاصمة جمعيته العامة الـ 28  بحضور ممثلي 16 وكالة عضو بالتحالف من بينها وكالة الأنباء الجزائرية (وأج).

وسيتم التطرق إلى العديد من المسائل خلال هذه الجمعية منها  تنظيم ورشة حول موضوع "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر: فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة ".

كما يتضمن برنامج هذه الدورة المسائل العضوية المتعلقة بتحالف وكالات أنباء البحر الابيض المتوسط الذي سيحدد كذلك تاريخ ومكان انعقاد جمعيته العامة المقبلة.   

من جهة اخرى, سيتم تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل سينظم بهذه المناسبة.

للتذكير, يضم تحالف وكالات أنباء البحر الابيض المتوسط وكالات أنباء الجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص وألبانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب ومصر وسوريا.

أطلقت فكرة انشاء هذه الهيئة التي تضم وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط خلال لقاء دولي حول "المتوسط و اتصالات الغد" الذي نظم بتونس.

و من بين أهداف التحالف تبادل المعلومات و تعزيز الحوار و دعم التطور والتعاون بين وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.

ويذكر أن الجزائر احتضنت الجمعية العامة لهذا التحالف خلال مناسبتين الاولى في أكتوبر 2003 والثانية في يونيو 2009.

كلـمات مفتـاحيــة :
انعقاد الجمعية العامة ال28 لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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