القاضية التي أطلقت سراح طابو لم تخضع لأي استجواب 

الجزائر- فند كل من رئيس مجلس قضاء تيبازة و النائب العام لدى نفس المجلس بشكل قاطع الخبر الذي مفاده أن القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو قد خضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي، حسبما أفاد به بيان لذات المجلس اليوم الأحد.

و أوضح ذات المصدر أنه "في عدده الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019، نشر موقع اخبار الكتروني مقالاتحت عنوان +استجواب القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو من طرف المخابرات" و هو المقال الذي يزعم ان رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أخضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي عقب صدور قرارها بإطلاق سراح طابو كريم".

كما أشار ذات البيان الى أن رئيس مجلس قضاء تيبازة و النائب العام لدى نفس المجلس "كذبا تكذيبا قاطعا محتوى المقال المذكور انفا مؤكدين أنهما يحوزان على وثيقة مكتوبة بيد القاضية المعنية تفيد بأن كل ما كتبه صاحب المقال باطل و لا أساس له من الصحة".