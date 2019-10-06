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التعرف على هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بعين الدفلى

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 14:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- تم التعرف على هوية الإرهابي الثاني الذي تم القضاء عليه خلال العملية التي باشرتها منذ يوم الخميس الماضي وحدات الجيش الوطني الشعبي بجبل عمرونة, بولاية عين الدفلى, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي باشرتها وحدات للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 أكتوبر 2019 بجبل عمرونة، بلدية جمعة أولاد الشيخ، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، والتي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين واسترجاع  مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية المجرم الثاني، ويتعلق الأمر بالمسمى +زيتوني أحمد+ المدعو +أبو عبيدة+ المولود سنة 1974 باليوسفية، ولاية تيسمسيلت، والذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1996".

وفي نفس السياق-- يضيف البيان-- وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت/ن.ع.2.

من جانب آخر وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس السواحل, بكل من وهران وسيدي بلعباس/ن.ع.2، خمسة (05) تجار مخدرات وضبطت (34,7) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (65) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف/ن.ع.1، وعين تموشنت ووهران/ن.ع.2، في حين تم توقيف (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت, يوضح البيان.

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 14:11
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التعرف على هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بعين الدفلى
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 14:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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