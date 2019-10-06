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وزارة العدل تفند خبر إجراء التحقيقات حول شخصيات سحبت إستمارات الترشح

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
وزارة العدل تفند خبر إجراء التحقيقات حول شخصيات سحبت إستمارات الترشح

الجزائر - فندت وزارة العدل، يوم الأحد في بيان لها، قيامها بإعداد قائمة لشخصيات سحبت استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر قصد إجراء تحقيقات بشأنهم.

وجاء في البيان، "تفند وزارة العدل المعلومات التي نشرتها اليوم (الأحد)، جريدة يومية مفادها أن وزارة العدل تعد قائمة تضم شخصيات سحبت استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، قصد إجراء تحقيقات بشأنهم"،مؤكدة ان هذا الخبر"لا أساس له من الصحة".

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وزارة العدل تفند خبر إجراء التحقيقات حول شخصيات سحبت إستمارات الترشح
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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