المجلس الوطني لـ"تاج" يقرر المشاركة في الرئاسيات والمكتب السياسي سيفصل في الكيفية والآليات

الجزائر - قرر المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) يوم السبت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل مع تفويض المكتب السياسي للفصل في كيفية المشاركة وآلياتها, حسبما جاء في بيان لذات التشكيلة السياسية.

وجاء في البيان الذي تسلمت وأج نسخة منه أن المجلس الوطني لـ"تاج" --المجتمع اليوم في دورة استثنائية بالمقر الوطني للحزب بدالي براهيم لمدارسة مستجدات السياسة الوطنية والوضع الداخلي للحزب-- قد "قرر بالإجماع المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع تفويض المكتب السياسي للحزب للفصل في كيفية المشاركة وآلياتها".

ودعا المجلس الوطني للحزب الشعب الجزائري "للمشاركة لإنجاح هذا الموعد التاريخي واخراج البلاد من الوضعية الراهنة", مطالبا "المناضلات والمناضلون للانخراط بقوة لإنجاح خيار الحزب في الانتخابات الرئاسية".

كما أضاف البيان أنه تم خلال هذه الدورة الاستثنائية "تزكية عبد الحليم عبد الوهاب رئيسا بالنيابة لحزب تجمع أمل الجزائر" وأنه تقرر "عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة".