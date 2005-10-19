مطار وهران الدولي: إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ من العملة الصعبة

وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص كان متوجها إلى باريس (فرنسا) بحوزته 2 مليون دج و2.000 دولار أمريكي و500 أورو .
وقد تم اتخاذ الإجراءات ضد هذا الشخص والتحقيقات جارية , كما أشير إليه .
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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وهران - تمكن أفراد شرطة الحدود بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" يوم السبت من إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ مالي من العملة الصعبة , حسبما علم من ذات السلك الأمني.
وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص كان متوجها إلى باريس (فرنسا) بحوزته 2 مليون دج و2.000 دولار أمريكي و500 أورو .
وقد تم اتخاذ الإجراءات ضد هذا الشخص والتحقيقات جارية , كما أشير إليه .