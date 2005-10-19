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مطار وهران الدولي: إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ من العملة الصعبة

  أدرج يـوم : السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2019 16:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مطار وهران الدولي: إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ من العملة الصعبة

وهران - تمكن أفراد شرطة الحدود بمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" يوم السبت من إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ مالي من العملة الصعبة , حسبما علم من ذات السلك الأمني.

وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص كان متوجها إلى باريس (فرنسا) بحوزته 2 مليون دج و2.000 دولار أمريكي و500 أورو .

وقد تم اتخاذ الإجراءات ضد هذا الشخص والتحقيقات جارية , كما أشير إليه .

آخر تعديل على السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2019 16:52
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مطار وهران الدولي: إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ من العملة الصعبة
  أدرج يـوم : السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2019 16:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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