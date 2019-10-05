التعرف على الإرهابي المقضى عليه أمس الجمعة بعين الدفلى

وافاد بيان للوزارة انه " في إطار مكافحة الارهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 اكتوبر 2019’ والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع (01) مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و (02) مخزني ذخيرة بالإضافة الى كمية من الذخيرة، بجبل عمرونة ضواحي بلدية جمعة اولاد الشيخ ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الاولى، تم التعرف على هوية هذا المجرم ويتعلق الأمر بالمسمى "حبل.ابراهيم" المولود في 12 ماي 1964 بعزيز ولاية المدية والمكنى "عبد الحفيظ أبو تمام" مسؤول مجموعة إرهابية والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".
وأضاف المصدر في سياق متصل، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، خلال عملية تمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين (02) لإرهابيين يحتويان على مواد غذائية واغراض مختلفة كما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الارهابية .
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وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت عناصر حرس السواحل --يضيف بيان الوزارة-- (160) كيلوغرام من الطيف المعالج بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مطرقتي (02) ضغط.
كما اوقفت مفارز للجيش من جهة اخرى وفي اطار محاربة الهجرة غير الشرعية، (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة وبعنابة (الناحية العسكرية الخامسة).