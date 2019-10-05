رئاسيات 12 ديسمبر2019: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنتهي غدا الأحد -

تنظيم الطبعة الرابعة للصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات بالجزائر من 7 الى 10 اكتوبر -

الجزائر تتعهد بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ب22 % آفاق 2030 شريطة الحصول على تمويل دولي -

التعرف على الإرهابي المقضى عليه أمس الجمعة بعين الدفلى -

شراع/البطولة الافريقية المؤهلة إلى أولمبياد-2020: نحو تأهيل أربعة بحارين إلى طوكيو -

الألعاب المتوسطية وهران 2021 (تنظيم): تنصيب قريبا رؤساء اللجان -

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة -

البعوض النمر لا يمثل خطورة على الصحة العمومية -

الدورة الدولية للأواسط للتنس بعطيش صايفي : تتويج الجزائري أيمن علي موسى في الزوجي -

الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الأمني في ليبيا -

تنصيب منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في غضون الأسبوع المقبل -

ألعاب القوى/ مونديال-2019 /1500متر/: توفيق مخلوفي يتأهل للنهائي -

تيسمسيلت: وعدة عين فراجة ... تراث ثقافي وديني يستقطب آلاف الزوار -

الصحراء الغربية: غوتيريش يدعو الى الحفاظ على الديناميكية المسجلة في جنيف -

أونيسي يتحادث مع رؤساء وفود إفريقية حول سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية -

الرئيس الصحراوي يحذر من تصرفات المغرب المزعزعة للاستقرار و تفاقم التوتر -

تأكيد مساندة المجتمع المدني لمسار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر -

الكشف عن مخبأ يحتوي على سلاح مضاد للطائرات و ستة صواريخ بتمنراست -

المجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي يرشح عزالدين ميهوبي لرئاسيات 12 ديسمبر -