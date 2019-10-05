Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التعرف على الإرهابي المقضى عليه أمس الجمعة بعين الدفلى

  أدرج يـوم : السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2019 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
التعرف على الإرهابي المقضى عليه أمس الجمعة بعين الدفلى

الجزائر - أكدت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت انه تم التعرف على هوية الإرهابي الخطير الذي قضي عليه امس الجمعة بجبل عمرونة ضواحي بلدية جمعة اولاد الشيخ بولاية عين الدفلى، ويتعلق الامر بالمسمى "حبل.ابراهيم" والمكنى "عبد الحفيظ ابو تمام".

وافاد بيان للوزارة انه " في إطار مكافحة الارهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 اكتوبر 2019’ والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع (01) مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و (02) مخزني ذخيرة بالإضافة الى كمية من الذخيرة، بجبل عمرونة ضواحي بلدية جمعة اولاد الشيخ ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الاولى، تم التعرف على هوية هذا المجرم ويتعلق الأمر بالمسمى "حبل.ابراهيم" المولود في 12 ماي 1964 بعزيز ولاية المدية والمكنى "عبد الحفيظ أبو تمام" مسؤول مجموعة إرهابية والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وأضاف المصدر في سياق متصل، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، خلال عملية تمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين (02) لإرهابيين يحتويان على مواد غذائية واغراض مختلفة كما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الارهابية .

إقرأ أيضا: الكشف عن مخبأ يحتوي على سلاح مضاد للطائرات و ستة صواريخ بتمنراست

وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت عناصر حرس السواحل --يضيف بيان الوزارة-- (160) كيلوغرام من الطيف المعالج بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مطرقتي (02) ضغط.

كما اوقفت مفارز للجيش من جهة اخرى وفي اطار محاربة الهجرة غير الشرعية، (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة وبعنابة (الناحية العسكرية الخامسة).

كلـمات مفتـاحيــة :
التعرف على الإرهابي المقضى عليه أمس الجمعة بعين الدفلى
  أدرج يـوم : السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2019 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.05

رئاسيات 12 ديسمبر2019: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنتهي غدا الأحد

19.10.05

شراع / البطولة الافريقية المؤهلة إلى أولمبياد-2020: "نتوقع تنافسا شديدا من مصر, تونس…

19.10.05

الأمين العام لحرك النهضة يعتبر الذهاب الى الانتخابات الرئاسية أمر ضروري

19.10.05

اتحاد الحراش-شبيبة بجاية في 22 أكتوبر بالدار البيضاء

19.10.05

تنظيم الطبعة الرابعة للصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات بالجزائر من 7 الى 10 اكتوبر

19.10.05

ميهوبي يؤكد أنه سيدخل الرئاسيات بـ"برنامج انتخابي واقعي وبخطاب مباشر"

الأكثــر قـراءة

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.04

انتخابات 12 ديسمبر: شرفي يؤكد أن التزوير "سيكون من المستحيلات"

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله