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المدير العام للأمن الوطني يستقبل عدة مسؤولين أمنيين سامين

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2019 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

تحادث المدير العام للأمن الوطني، ورئيس آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي السيد أونيسي خليفة، عشية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 بالجزائر العاصمة، بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة الثالثة للأفريبول مع نظرائه ورؤساء وفود مشاركة في الدورة، حيث استقبل كل من وفد دول السودان، غنيا، سيراليون وزيمبابوي.

وتم بالمناسبة تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية، على الصعيد الثنائي، الإقليمي والدولي، بما يسمح بتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود للتصدي لكل  أشكال الجريمة، خاصة تلك العابرة للأوطان والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وكذا بحث سبل تطوير اليات العمل بين شرطة البلدين وكذا تعزيزها في إطار آلية الأفريبول.

وفي ذات السياق، أكد السيد خليفة أونيسي أن هذه اللقاءات الثنائية التي جمعته بالمسؤولين الأمنيين السامين ومدراء الشرطة، ستسمح بتوطيد علاقات التعاون بين  أجهزة الشرطة الإفريقية ونظيراتها من الهيئات الشرطية الدولية والإقليمية وستسمح أيضا بتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين، واعتبر الإرادة القوية للدول الأعضاء في الأفريبول من أهم دوافع النجاح لتحقيق الإستراتيجية المصادق عليها خلال الجمعية العامة  والتي تقترن بالخماسي 2020 - 2024، بما يعود على الدول والمجتمعات الإفريقية بالأمن والاستقرار وتوفير أسباب التنمية المستدامة.

من جانبهم، أشاد المسؤولون الأمنيين بالمستوى الذي بلغته الشرطة الجزائرية في مجال الاحترافية وعصرنة وسائل وتقنيات العمل الشرطي، منوهين بالدور الريادي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر في مجال تعزيز العمل الأمني المشترك على الصعيد الدولي والإقليمي، في مجال التصدي لكل أشكال الإجرام، وتدريب المورد البشري المتخصص وفق متطلبات التصدي للتحديات الأمنية الراهنة.

المدير العام للأمن الوطني يستقبل عدة مسؤولين أمنيين سامين
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2019 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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