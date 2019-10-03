Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفريق قايد صالح يتفقد بعض وحدات قطاع وهران

  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الفريق قايد صالح يتفقد بعض وحدات قطاع وهران

الجزائر - تواصلت زيارة نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, إلى الناحية العسكرية الثانية في يومها السادس على التوالي, بتفقد وتفتيش بعض وحدات قطاع وهران, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح قام في البداية بزيارة إلى المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة, حيث و بعد مراسم الاستقبال, ورفقة اللواء مفتاح صواب, قائد الناحية العسكرية الثانية, استمع إلى "عرض شامل" حول هذه المؤسسة الكبرى وحول مهامها الرئيسية قدمه قائدها, ليسدي بعد ذلك جملة من التوصيات والتوجيهات "تتعلق جميعها بضرورة مواصلة بذل الجهود المثابرة في سبيل الحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد والوحدات في مستوياتها العليا".

بعدها تفقد وعاين نائب وزير الدفاع الوطني عن كثب مختلف المرافق بما في ذلك مخازن ومستودعات الذخيرة, حيث أوصى "بضرورة احترام الاجراءات الأمنية الصارمة والدقيقة والشروط القانونية لتخزين وحفظ الذخيرة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الفريق قايد صالح يتفقد بعض وحدات قطاع وهران
  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.03

الفريق قايد صالح يتفقد بعض وحدات قطاع وهران

19.10.03

كرة اليد/ المجمع الرياضي البترولي ينهزم أمام الغرافة القطري (32-36)

19.10.03

بطولة افريقيا للمحليين - 2020 (تصفيات-إياب): المغرب - الجزائر يوم 19 أكتوبر ببركان

19.10.03

كرة القدم: تعيين رضا عبدوش على رأس المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة

19.10.03

تيارت: اكتشاف بؤر لمرض اللسان الأزرق بثلاث بلديات

19.10.03

بوقدوم يبرز تقارب وجهات النظر بين الجزائر والولايات المتحدة حول الأزمة الليبية

الأكثــر قـراءة

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله

19.09.30

قايد صالح يسدي تعليمات فورية للعمل على تأمين العملية الانتخابية

19.10.01

محو الأمية : تحرير أزيد من 3.2 مليون شخص من الأمية على المستوى الوطني منذ 2008