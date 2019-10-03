الفريق قايد صالح يتفقد بعض وحدات قطاع وهران

الجزائر - تواصلت زيارة نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, إلى الناحية العسكرية الثانية في يومها السادس على التوالي, بتفقد وتفتيش بعض وحدات قطاع وهران, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح قام في البداية بزيارة إلى المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة, حيث و بعد مراسم الاستقبال, ورفقة اللواء مفتاح صواب, قائد الناحية العسكرية الثانية, استمع إلى "عرض شامل" حول هذه المؤسسة الكبرى وحول مهامها الرئيسية قدمه قائدها, ليسدي بعد ذلك جملة من التوصيات والتوجيهات "تتعلق جميعها بضرورة مواصلة بذل الجهود المثابرة في سبيل الحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد والوحدات في مستوياتها العليا".

بعدها تفقد وعاين نائب وزير الدفاع الوطني عن كثب مختلف المرافق بما في ذلك مخازن ومستودعات الذخيرة, حيث أوصى "بضرورة احترام الاجراءات الأمنية الصارمة والدقيقة والشروط القانونية لتخزين وحفظ الذخيرة".