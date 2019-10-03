وفد برلماني يشارك بمراكش في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا 

الجزائر - يشارك وفد من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماع الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا التي ستحتضنه مراكش (المغرب) بين 4 و6 أكتوبر الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمجلس الأمة.

وستخصص هذه الدورة لمسألة "تعزيز الأمن في المنطقة الأورو- متوسطية ودور منظمة الأمن والتعاون بأوروبا وشركائها" اذ يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ودراسة مواضيع متعلقة بمنتدى البحر الأبيض المتوسط و نماذج التعاون بين الشمال والجنوب والتواصل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط في عالم الشمولية.

كما ستنظّم جلسات عمل حول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون الإقليمي الإفريقي من أجل الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، المنطقة الأورو- متوسطية والتحديات التي يفرضها تغيير المناخ إضافة إلى التنمية الاقتصادية والهجرة البيئية.

وسيتم كذلك التطرق مسألة محاربة اللاتسامح والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، يضيف البيان.

للإشارة، يشارك البرلمان الجزائري بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون.

وسيترأس وفد البرلمان في هذا الاجتماع، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة، الهاشمي جيار.