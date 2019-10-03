Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفد برلماني يشارك بمراكش في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا 

  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 11:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - يشارك وفد من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماع الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا التي ستحتضنه مراكش (المغرب) بين 4 و6 أكتوبر الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمجلس الأمة.

وستخصص هذه الدورة لمسألة "تعزيز الأمن في المنطقة الأورو- متوسطية ودور منظمة الأمن والتعاون بأوروبا وشركائها" اذ يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ودراسة مواضيع متعلقة بمنتدى البحر الأبيض المتوسط و نماذج التعاون بين الشمال والجنوب والتواصل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط في عالم الشمولية. 

كما ستنظّم جلسات عمل حول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون الإقليمي الإفريقي من أجل الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، المنطقة الأورو- متوسطية والتحديات التي يفرضها تغيير المناخ إضافة إلى التنمية الاقتصادية والهجرة البيئية.

وسيتم كذلك التطرق مسألة محاربة اللاتسامح والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، يضيف البيان.

للإشارة، يشارك البرلمان الجزائري بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون.

وسيترأس وفد البرلمان في هذا الاجتماع،  رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة، الهاشمي جيار.

آخر تعديل على الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 12:03
كلـمات مفتـاحيــة :
وفد برلماني يشارك بمراكش في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا 
  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 11:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.03

تظاهرة كروية بملعب "عمر حمادي" (الجزائر) على هامش أشغال الجمعية العامة الثالثة للأفريبول

19.10.03

وفد برلماني يشارك بمراكش في أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا 

19.10.03

القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى

19.10.03

إطلاق برنامج توأمة جزائرية-أوروبية لحماية النباتات بقيمة مليون و290 ألف يورو

19.10.03

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 374 آخرين بالمناطق الحضرية في أسبوع

19.10.03

البطولة العربية للأندية لكرة اليد (سيدات): تتويج المجمع البترولي

الأكثــر قـراءة

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله

19.09.30

قايد صالح يسدي تعليمات فورية للعمل على تأمين العملية الانتخابية

19.09.30

الفريق قايد صالح يؤكد على "الأهمية القصوى" التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة